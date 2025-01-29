Yayınlanma: 29.01.2025 - 23:39

Güncelleme: 29.01.2025 - 23:42

ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo’yu yasadışı göçmenleri gözaltında tutmak için kullanacaklarını duyurarak, Guantanamo’da 30 bin kişi kapasiteli tesisin hazırlanması talimatını verdiğini açıkladı. Peki, Guantanamo nerede? Guantanamo'da kimler kaldı? Mülteciler neden Guantanamo'ya gönderilecek?

GUANTANAMO NEREDE?

Guantanamo Körfezi (Guantanamo Bay), Küba’nın güneydoğusunda bulunan ve ABD’ye ait olan bir askeri üstür. Resmi adı Guantanamo Körfezi Deniz Üssü (Guantanamo Bay Naval Base) olan bu bölge, ABD tarafından süresiz olarak kiralanmış olup özellikle askeri operasyonlar ve tutuklama merkeziyle gündeme gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri’nin Küba üzerindeki en eski denizaşırı askeri varlığıdır ve günümüzde tartışmalı statüsü nedeniyle küresel siyasetin önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

GUANTANAMO NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU?

Guantanamo Körfezi’nin ABD tarafından ele geçirilmesi 1898 yılına dayanıyor. O dönemde gerçekleşen İspanya-Amerika Savaşı sırasında, ABD Küba’ya askeri operasyon düzenleyerek Guantanamo Körfezi’ni ele geçirdi. 1898’de sona eren savaşın ardından Küba, ABD’nin desteğiyle İspanya’dan bağımsızlığını kazandı. Ancak, bağımsızlığa rağmen ABD, Küba üzerinde askeri ve ekonomik etkisini sürdürmeye devam etti.

1903 yılında Küba hükümeti ve ABD arasında yapılan Guantanamo Kiralama Anlaşması ile ABD, Guantanamo Körfezi’ni süresiz olarak kiralama hakkını kazandı. Anlaşmaya göre, ABD bölgeyi deniz üssü olarak kullanmak ve askeri faaliyetler yürütmek amacıyla Küba'ya yıllık kira ödeyecekti. Günümüzde bu kira bedeli 4.085 dolar olarak belirlenmiş olsa da, 1959’daki Küba Devrimi’nden sonra Fidel Castro hükümeti bu parayı kabul etmeyi reddeti. Küba, ABD’nin buradaki varlığını yasadışı olarak tanımlamakta ve bölgenin geri verilmesini talep ediyor.

TRUMP NE DEDİ?

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Trump, Guantanamo'nun 30.000 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Bu yataklar, Amerikan halkının güvenliği için önemli tehditler olarak değerlendirilen yasadışı yabancıların tutulması için planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump konu hakkında "Bugün Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, Guantanamo Körfezi'ndeki 30 bin kişilik göçmen tesisinin hazırlıklarına başlamaları talimatını veren bir kararname imzalıyorum. Çoğu kişi, Guantanamo'da Amerikan halkını tehdit eden en kötü suçlu yasa dışı yabancıları alıkoymak için 30 bin kişilik yerimiz olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.