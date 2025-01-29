İsrail devlet televizyonundan Trump iddiası: Suriye'deki askerleri çekme niyetinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonundan Trump iddiası: Suriye'deki askerleri çekme niyetinde
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:55

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi.

Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.

Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.

KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.


Etiketler: #ABD #israil

İlgili Haberler

İran'dan ABD ve İsrail'e uyarı: Bölgeyi çok kötü bir felakete dönüştürür

İran'dan ABD ve İsrail'e uyarı: Bölgeyi çok kötü bir felakete dönüştürür
İsrail ordusundan Gazze itirafı

İsrail ordusundan Gazze itirafı
İsrail'de kayboldular: 3 Türk’ten 17 gündür haber yok!

İsrail'de kayboldular: 3 Türk’ten 17 gündür haber yok!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler