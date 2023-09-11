Gupse Özay'dan yeni film: Lohusa!
'Deliha' serisi, 'Görümce' ve 'Eltilerin Savaşı' gibi çok izlenen filmlere imza atan komedyen Gupse Özay, yeni filminin müjdesini verdi. Oyuncu ve senarist, yeni filminin adını da ilk kez açıkladı.
2020 yılında vizyona giren 'Eltilerin Savaşı' filminden sonra ekranlardan uzak olan Gupse Özay, 2024 yılında sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak yeni projesi için çalışmalara başladı.
Özay, ‘Lohusa’ adını verdiği son filminde bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü kendileri ve arkadaş çevreleri üzerinden ele alarak anlatacak.
9 Eylül 2022'de kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Gupse Özay, uzun bir senaryo çalışmasının ardından yeni filmi için ekim ayının ilk günlerinde sete girecek.
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