Filmden çıkarıldığı iddia edilmişti...Amber Heard'ün Aquaman kaderi belli oldu!

Eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı karalama davasını kaybeden Amber Heard'ün DC yapımı Aquaman filminden çıkarıldığı iddia edilmişti. Filmin yayınlanan ilk tanıtımı oyuncunun serideki kaderiyle ilgili soru işaretlerini giderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:58
Filmden çıkarıldığı iddia edilmişti...Amber Heard'ün Aquaman kaderi belli oldu!
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Johnny Depp’e kaybettiği davanın ardından prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Amber Heard'ün yeni Aquaman filminden çıkarıldığı iddia edilmişti.

Dava esnasındaki söylemleri nedeniyle oyuncunun serinin devam filmi Aquaman and The Lost Kingdom’daki tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı belirtilse de filmin yapım şirketi Warner Bros konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmamıştı.

Filmin ilk tanıtımı yayınlandı. 14 Eylül'de fragmanı yayınlanacak olan filmde, Amber Heard'ün de yer alacağı açıklandı. Yayınlanan ilk tanıtımda Heard net bir şekilde görülmese de serinin sıkı hayranları bazı sahnelerde Heard'ü görmeyi başardı

TEPKİ ÇEKTİ

Filmin ilk tanıtımı merak uyandırsa da Heard'ün filmde yer alacak olması bazı kesimlerin tepkisini çekti. 

James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Jason Momoa, Nicole Kidman ve Yahya Abdul-Mateen II gibi isimlerin yer aldığı film, 20 Aralık'ta vizyona girecek.



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Johnny Depp Amber Heard Aquaman

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