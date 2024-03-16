Güçlü Mete kimdir, kaç yaşında, nereli? Güçlü Mete ne iş yapıyor? Güçlü Mete evli mi?

Ünlü radyocu Güçlü Mete yaşamı ve kariyeri ile merak konusu oldu. Güçlü Mete kimdir, kaç yaşında, nereli? Güçlü Mete ne iş yapıyor? Güçlü Mete evli mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 13:55
Güçlü Mete kimdir, kaç yaşında, nereli? Güçlü Mete ne iş yapıyor? Güçlü Mete evli mi?
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Radyo programcısı Güçlü Mete, radyoseverlerin yakından tanıdığı bir isim.

GÜÇLÜ METE KİMDİR?

Güçlü Mete, 1971'de İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

Aynı yıl Best FM'de program sunuculuğu yapmaya başladı. İlerleyen yıllarda radyonun genel yayın yönetmeni oldu. 4 yıl bu görevine devam etti.

1995 yılındae Star TV'de 'Arka sokak isimli mizah programı yaptı.  Güçlü Mete, 1996 ile 1997 arasında TRT1 ekranında yayınlanan sabah kuşağı programını sundu. 2004-2013 yılları arasında “Alem FM”de Kripto Odası adlı programını yapıp sundu. 2013 - 2018 yılları arasında Show Radyo'da çalıştı.

Günümüze Kafa Radyo'da Kripto Odası ve Sarı Travmay programlarını sunuyor.

GÜÇLÜ METE EVLİ Mİ?

Güçlü Mete, oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile 27 Nisan 2003'te evlendi. Bu evlilikten 2005 yılında Duru isimli kızları doğdu. Çikt evliliklerini 19 yıl sonr, 11 Eylül 2022 tarihinde sonlandırdı.


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