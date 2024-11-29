Güçlükle ayakta durdu... Bayhan'ın acı günü: Babası son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Bayhan’ın babası Sabahattin Gürhan, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Güçlükle ayakta durdu... Bayhan'ın acı günü: Babası son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:12

Popstar yarışmasıyla 2003 yılında ünlenen şarkıcı Bayhan Gürhan’ın babası 68 yaşındaki Sabahattin Gürhan, Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Gürhan’ın cenazesi, bugün önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı’na götürüldü.

AKRABALARI AĞIT YAKTI

Cenaze yıkandığı sırada Gürhan’ın akrabaları ağıt yaktı. Cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Cenaze namazı sırasında ünlü şarkıcı Bayhan’ın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cenazeye Sabahattin Gürhan’ın akrabaları katıldı.


Etiketler: #Bayhan Gürhan

İlgili Haberler

Şarkıcı Bayhan'ın acı günü

Şarkıcı Bayhan'ın acı günü
Bayhan kimdir? Bayhan nereli, kaç yaşında?

Bayhan kimdir? Bayhan nereli, kaç yaşında?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler