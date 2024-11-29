Güçlükle ayakta durdu... Bayhan'ın acı günü: Babası son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden Bayhan’ın babası Sabahattin Gürhan, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.
Popstar yarışmasıyla 2003 yılında ünlenen şarkıcı Bayhan Gürhan’ın babası 68 yaşındaki Sabahattin Gürhan, Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Gürhan’ın cenazesi, bugün önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı’na götürüldü.
AKRABALARI AĞIT YAKTI
Cenaze yıkandığı sırada Gürhan’ın akrabaları ağıt yaktı. Cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Cenaze namazı sırasında ünlü şarkıcı Bayhan’ın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cenazeye Sabahattin Gürhan’ın akrabaları katıldı.
Etiketler: #Bayhan Gürhan
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