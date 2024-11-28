Şarkıcı Bayhan'ın acı günü
Ünlü şarkıcı Bayhan Gürhan, babası Sabahattin Gürhan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü şarkıcı Bayhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu. Bayhan, babası Sabahattin Gürhan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sabahattin Gürhan'ın cenaze töreni Adana'da gerçekleştirilecek.
Bayhan'ın paylaşımı
Etiketler: #Popstar Bayhan #Bayhan Gürhan #Baba
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