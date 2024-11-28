Şarkıcı Bayhan'ın acı günü

Ünlü şarkıcı Bayhan Gürhan, babası Sabahattin Gürhan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkıcı Bayhan'ın acı günü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 22:21

Ünlü şarkıcı Bayhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu. Bayhan, babası Sabahattin Gürhan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sabahattin Gürhan'ın cenaze töreni Adana'da gerçekleştirilecek. 

Bayhan'ın paylaşımı


Etiketler: #Popstar Bayhan #Bayhan Gürhan #Baba

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