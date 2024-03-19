Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: 12 ayda yetişti, ağırlığıyla dünya rekoru kırdı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yetiştirilen bir yaban mersini, 20.4 gram ağırlığıyla Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı. Yaban mersinin büyüklüğünün bir golf topuna eşit olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:10
Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: 12 ayda yetişti, ağırlığıyla dünya rekoru kırdı
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Avustralyalı meyve ve sebze üreticisi Costa tarafından geleneksel yollarla yetiştirilen ve 13 Kasım 2023’de toplanan yaban mersinine, dün Guinness Dünya Rekorları tarafından ‘en ağır yaban mersini’ unvanı verildi. Yapılan açıklamada yaklaşık 20 tane kadar büyük yaban mersini topladıklarını ancak aralarından bir tanesinin rekoru kırdığı ifade edildi.

Açıklamada “Ekip dünya rekoru ile tanınmaktan heyecan duyarken, Costa aracılığıyla yeni çeşitlerin seçilmesi ve geliştirilmesinde kalite ve lezzet en önemli öncelik olmaya devam etmektedir” denildi. Guinness Dünya Rekorları Kitabı’nda yerini alan dev yaban mersininin, yaklaşık 12 ayda yetiştirildiği ifade edildi.

"Eterna" cinsi olarak nitelendirilen yaban mersini, henüz için yemek hazır değil, buz içinde dondurulmuş halde tutuluyor.

Bu rekor, daha önce 16,2 gram ağırlığındaki yaban mersinine aitti.


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