Gül Onat'tan 'Serenay Sarıkaya' itirafı: 'Bu kızı nereden bulmuşlar dedim'

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:54

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:54

Bir dönem Sihirli Annem, Hangimiz Sevmedik, Lale Devri ve Klavye Delikanlıları gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Gül Onat, Aramızda Kalmasın programında eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile ilgili itiraflarda bulundu. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Onat, 2010-2014 yılları arasında yayınlanan Lale Devri dizisinde Sarıkaya ile birlikte çalıştığını belirterek onunla ilgili anılarını paylaştı.

Gül Onat, Sarıkaya'nın Lale Devri dizisindeki performansının başlarda kendisini tedirgin ettiğini şu sözlerle ifade etti:

“Lale Devri'nde Serenay Sarıkaya çok tutuktu. ‘Bu kızı da nereden bulmuşlar. Eyvah, eyvah yandık’ dedim. Ama beni şaşırttı.”

Onat, Sarıkaya’nın zaman içinde büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Fakat o kadar büyük bir gelişme gösterdi ki her bölüm. Ve şimdi iftihar ediyorum onunla" dedi. Ayrıca sette Sarıkaya’ya "ördek" diye hitap ettiğini ve ona oyuncak ördekler hediye ettiğini de anlattı.

Serenay Sarıkaya Lale Devri dizisinde Yeşim Taşkıran karakterini canlandırırken, Gül Onat ise İkbal Ilgaz rolüyle ekranlarda yer almıştı.

Gül Onat, daha önceki bir açıklamasında da Sarıkaya’nın vefalı olmadığını belirterek, “Serenay, vefalı değil. Aramaz ama ben onun başarılarını çok büyük ilgi ile izliyorum, çok da beğeniyorum” ifadelerini kullanmıştı.



