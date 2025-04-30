Gül Sunal’dan duygusal Kemal Sunal paylaşımı: '50 yıl bitti biz evleneli'

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, 50. evlilik yıl dönümlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla usta sanatçıyı andı.

Gül Sunal’dan duygusal Kemal Sunal paylaşımı: '50 yıl bitti biz evleneli'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 17:20

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975 tarihinde dünyaevine giren Gül Sunal, evliliklerinin 50. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla eşini andı.

Kemal Sunal ile evliliğinden Ali ve Ezo adında iki çocuğu bulunan Gül Sunal, nikah günlerinde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak duygularını takipçileriyle paylaştı.

“KIZILAY’A DOĞRU EL ELE YÜRÜMÜŞTÜK”

Gül Sunal, paylaşımına şu notu düştü:

“Kemal, bugün 30 Nisan... 50 yıl bitti biz evleneli... Bu sözü çok düşündüm; ‘Hangi anı tekrar yaşamak isterdim?’ diye... Hani ilk buluştuğumuz gün Ankara’da Çankaya’dan Kızılay’a doğru el ele yürümüştük ya, işte o… (30 Nisan 1975 Beyoğlu Evlendirme Dairesi)"


Etiketler: #kemal sunal #Gül Sunal

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