CHP'li büyükşehir belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti

27 Aralık 2021 Pazartesi, 15:44

"Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması" kapsamında Ankara'da bir araya gelen CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

Yavaş başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yavaş, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Aziz kurusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ankara'ya gelerek bağımsızlık mücadelemizi başlattığınız günün 102. yıl dönümünde, manevi huzurlarınızda bulunmanın gururu içerisindeyiz.

Aziz hatıranız önünde istiklalimizin ve istikbalimizin kenti, Başkentimiz Ankara'da büyükşehir belediye başkanları olarak bir kez daha söz veriyoruz, kimseyi ayırt etmeden, adalet ve hukuk çerçevesinde, kentlerimizi vatandaşlarımızın yaşamaktan mutlu olacağı, müreffeh, huzurlu ve uygar merkezler haline getirmek ilkemiz olacaktır. En büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, görev aldığımız kentler ve aydınlık geleceğimiz için hiç yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Yavaş başkanlığındaki belediye başkanları, daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Ziyarette Yavaş'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yer aldı.