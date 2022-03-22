Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte hayat hikayesi

22 Mart 2022 Salı, 10:44

Kişisel hayatıyla ilgili 2021 yılında verdiği bir röportajda, oyuncu olmak için İstanbul'a kendi yalnızlığıyla birlikte geldiğini dile getiren Gülcan Arslan, "Hayat, 30 yaşıma geldiğimde tüm altı çizili hikayelerimi bir araya toplamıştı. Kendimle tanıştım, en önemlisi buydu. Dönüşümün yaşı, deneyimlediklerinden yanına kar kalanlarla yoluna yeni bir 'ben'le atılan adımlar. Beraberinde yaşadıklarından çok yaşayacaklarına merak... Ben her zaman kendimden uzaklaşmamaya özen gösteren biriyim. Başkalarının sizi nasıl gördüğünden ziyade, aynada sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önemlidir" diye konuştu.

SÜRPRİZ AŞK İDDİASI

Edvina Sponza ile dalgalı ilişkisini geçen yıl İbrahim Kutluay'ın yaklaşık bir aydır Gülcan Arslan ile birlikte olduğu öne sürüldü.

İlişkilerini sadece arkadaşlarına söylediği konuşulan çift, birlikteliğini gözlerden uzak yaşıyor. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün dost ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

GÜLCAN ARSLAN'IN HAYATI

1 Mayıs 1986 tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin en küçüğü.

Gençlik yıllarında oyuncu olma planı olmayan Gülcan Arslan, Almanya'da yaşayan ablasının teşvikiyle oyuncu olmaya karar verdi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında 'Sardunya Sokak' adlı dizide 'Canan' karakterini oynayarak yaşadı.

2008 yılında 'Hepimiz Birimiz İçin', 'Sınıf', 'Gurbet Kuşları', 2009 yılında 'Kafkas', 'Kahramanlar', 2011 yılında 'Her Şeye Rağmen', 'Bir Çocuk Sevdim', 2013 yılında 'Arka Sokaklar'ın 8. sezonu, 2014 yılında 'Günahkar', 2015 yılında 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem', 2017 yılında 'Ölene Kadar', 2019 yılında 'Zengin ve Yoksul', 2021 yılında 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizilerinde oynadı.

Yeni sezonda başlayacak Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alan 'Barbaroslar' dizisinde rol alacak.

Kariyerindeki tek sinema filmi deneyimi ise, 2011 yılında vizyona giren 'Entelköy Efeköy'e Karşı' oldu.

ÖZEL YAŞAMI

1987 doğumlu olan Gülcan Arslan, 2022 yılı itibarıyla 35 yaşında ve bekar.

2021 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. 2022 yılında eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile beraber olduğu magazin basınında yer alıyor.

Gülcan Arslan 1.72 metre boyunda, 57 kilo ve boğa burcu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @gulcanarslann kullanıcı adıyla yer alıyor.

GÜLCAN ARSLAN DİZİLERİ

2007 - Sardunya Sokak (Canan)

2008 - Hepimiz Birimiz İçin (Mine Pekmezci)

2008 - Sınıf (Zehra)

2008 - Gurbet Kuşları

2009 - Kafkas

2009 - Kahramanlar (Figen)

2011 - Her Şeye Rağmen (Leyla Açıkalın)

2011 - Bir Çocuk Sevdim (Mine)

2013 - Arka Sokaklar (Leyla Candaş)

2014 - Günahkar (Saliha Tezhanlı)

2015-2016 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Fahriye Sultan)

2017 - Ölene Kadar (Beril Karalı)

2019 - Zengin ve Yoksul (Nihal Taştan)

2021 - Doğduğun Ev Kaderindir (Nesrin / Gülbin Göksu)

2021-2022 - Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

GÜLCAN ARSLAN FİLMLERİ

2011 - Entelköy Efeköy'e Karşı