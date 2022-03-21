Özgü Namal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayatı
Devlet konservatuvarında tiyatro oyunculuğu eğitimi aldıktan sonra ilk kez 1997 yılında 'Beşibiryerde' dizisiyle kamera karşısına geçen Özgü Namal, 2003-2005 yılları arasında yayımlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'Elif Eylül' karakteriyle hafızalarda yer edindi. İşte, Özgü Namal biyografisi...
2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Özgü Namal, 2020 yılında eşinin hayatını kaybetmesiyle zor günler geçirdi. İki çocuğuyla beraber, eşiyle yaşadığı Muğla Köyceğiz'deki evinden ayrılan ünlü oyuncu, İzmir'e yerleşti. Oyunculuğa dönmesi beklenmeyen Özgü Namal, Köyceğiz'deki evini ise kiraya verdi.
Özgü Namal ve Ahmet Serdar Oral
ÖZGÜ NAMAL'IN HAYATI
28 Aralık 1978 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Özgü Namal, baba tarafından aslen Makedonya Üsküp göçmenidir, anne tarafından Yunanistan Selanik göçmenidir. Annesi Akile Namal emekli devlet memuru, babası Kubilay Namal emekli tüccardır.
Özgü Namal, Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Daha sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.
1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başladı. Aynı yıl ilk kez 'Beşibiryerde' televizyon dizisiyle kamera önü oyunculuk deneyimi yaşadı. 1999 yılında 'Kerem' adlı sinema filmiyle ilk kez beyazperde göründü.
2003-2005 yılları arasında 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı 'Elif Eylül' karakteriyle hafızalarda yer edindi.
2005'te rol aldığı 'Kiralık Oyun' adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde 'Yılın En Başarılı Müzikali' ve 'Komedi Kadın Oyuncusu' ödülünü elde etti.
2014-2015 yıllarında 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında jüri olarak yer aldı.
Son olarak 2014 yılında rol aldığı 'Yalnız Kurt' dizisi ve 'Benimle Var mısın?' sinema filminden sonra herhangi bir projede oynamadı.
ÖZEL YAŞAMI
1978 doğumlu olan Özgü Namal, 2022 yılı itibarıyla 44 yaşında.
2014 yılında reklamcı ve nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlendi. Çiftin, 'Nefes' (d.2015) ve 'Elem Su' (d.2017) adlarında iki çocuğu bulunuyor. Serdar Oral, 5 Ekim 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Özgü Namal 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve oğlak burcu.
Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyor.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @ozgunamalofficial kullanıcı adıyla yer alıyor.
ÖZGÜ NAMAL DİZİLERİ
1997 - Beşibiryerde (Ahu)
1998 - Affet Bizi Hocam (Nehir)
1998 - Bir Filiz Vardı (Genç Filiz)
1998 - İkinci Bahar (Öğrenci)
2000 - Karate Can (Zeliha)
2001 - Cinlerle Periler
2001 - Yeditepe İstanbul (Duru)
2002 - Havada Bulut (Yorgiya)
2003 - Hayat Bilgisi (Öğretmen)
2003-2005 - Kurtlar Vadisi (Elif Eylül)
2006 - Bebeğim (Emel Erter)
2008 - Benim Annem Bir Melek (Durusu Can)
2008 - Nerede Kalmıştık (Konuk Oyuncu)
2009-2010 - Hanımın Çiftliği (Güllü/Serap)
2009 - Masumlar (Zeynep)
2012 - Koyu Kırmızı (Ümit)
2013-2014 - Merhamet (Narin)
2014 - Yalnız Kurt (Özgü Narman)
ÖZGÜ NAMAL FİLMLERİ
1999 - Kerem (Ayla)
2000 - Fosforlu Cevriye (Ayten)
2002 - Sır Çocukları (Zeynep)
2004 - Anlat İstanbul (Şenay)
2004 - Büyü (Sedef)
2005 - Organize İşler (Umut Ocak)
2006 - Beynelmilel (Gülendam)
2006 - Polis (Funda)
2007 - Mutluluk
2008 - Güneşin Oğlu (Şule)
2008 - O... Çocukları (Dona)
2008 - İncir Çekirdeği (Heda)
2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var (Ayşe)
2014 - Benimle Var mısın?
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
2000 - Yan Etkili Konuşmalar
2001 - Tekrar Çal Sam (Apaçık)
2002 - Apaçık
2004 - Taraf Tutmak
2006 - Kiralık Oyun
2012 - Kuçu Kuçu
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