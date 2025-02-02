Gülçin Ergül’den itibar suikastı tepkisi: 'Hukuki yollara başvuracağım'
Gülçin Ergül, sosyal medyada hakkında asılsız yorumlar ve itibar suikastı niteliğinde saldırılar yapıldığını belirterek, bu durum devam ederse hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
Şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medyada hakkında asılsız yorumlar yapıldığını ve toplumu yanıltıcı senaryolar üretildiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.
Ergül, sosyal medya üzerinden benzer hesaplardan sistematik şekilde itibar suikastı niteliğinde saldırılara maruz kaldığını iddia etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ergül, "Bir süredir benzer hesaplardan hakkımda asılsız ve toplumu yanıltıcı senaryolar iddia eden, bana karşı itibar suikastı niteliğinde bazı yorum saldırıları yapılmakta olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu asılsız yorum ve karalamalar devam ettiği takdirde gerekli hukuki girişim hakkımın saklı olduğunu kamuoyuna duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.
Ergül, saldırıların devam etmesi durumunda yasal yollara başvuracağını belirtti.
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