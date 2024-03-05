Gülçin Santırcıoğlu kimdir? Yalı Çapkını'nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Gülçin Santırcıoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki performansı ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Peki, Gülçin Santırcıoğlu kimdir? Yalı Çapkını'nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 17:13
Gülçin Santırcıoğlu kimdir? Yalı Çapkını'nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu kaç yaşında, nereli?
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Yalı Çapkını dizisinde İfakat'a Gülçin Santırcıoğlu hayat veriyor. Birçok dizide rol alan ve son dizisinde İfakat yenge rolüyle dikkat çeken Gülçin Santırcıoğlu geçen yıl babasının vefatıyla sarsılmıştı. Peki, Gülçin Santırcıoğlu kimdir? Yalı Çapkını'nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu kaç yaşında, nereli?

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

Yalı Çapkını'nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu, 25 Temmuz 1977 tarihinde İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.


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