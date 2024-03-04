Necla Karahalil kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil kaç yaşında, nereli?

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta topuklu ayakkabı giyen genç kadının kim olduğu merak edildi. Fotoğraftaki kişinin Necla Karahalil olduğu iddia edildi. Peki, Necla Karahalil kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:40
Necla Karahalil kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya hsabından bir kadınla ayakkabısını paylaşan Cem Yılmaz'ın fotoğrafındaki kadının kim olduğu merak edildi. Peki, Necla Karahalil kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil kaç yaşında, nereli?

NECLA KARAHALİL KİMDİR?

Necla Karahalil pilates eğitmenliği yapmakta ve sosyal medya üzerindeki bazı platformlarda içerik üretmedir. Pilates eğitmeni Necla Karahalil'in Youtube platformu üzerinde 39 videosu ve 2,78 Bin abonesi bulunmaktadır.

NECLA KARAHALİL'DEN AŞK İLANI

Necla Karahalil de yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. Karahalil, "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerineee, ollllleeey" notuyla yaptığı paylaşımına Cem Yılmaz'dan karşılık gecikmedi. Ünlü komedyen sevgilisinin bu paylaşımına kalp emojisi yolladı. Böylece aşkları gün yüzüne çıkmış oldu.


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