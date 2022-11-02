Manuel Neuer kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Manuel Neuer ne kanseri?
Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, kansere yakalandığını açıkladı. Manuel Neuer kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Manuel Neuerne kanseri?
Manuel Neuer, 27 Mart 1986 yılında Almanya'da doğdu. Erkek kardeşi Verbandsliga'da görev yapan bir hakemdir.Futbola 1991 yılında Schalke 04'te başladı. Neuer, 2005-2006 sezonunda Schalke 04'te profesyonelliğe yükseldi. 2006-2007 sezonunda Frank Rost'un sakatlığında 2 maçta görev aldı. Henüz 20 yaşındayken Bayern Münih'ten teklif aldı. 2010-11 sezonunda Schalke forması ile Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Neuer, 1 Haziran 2011 tarihinde Bayern Münih'e transfer oldu.Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Neuer, Münih'e 5 yıllık imza attı.
MANUEL NEUER'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Neuer U-21'deki ilk maçına 15 Ağustos 2006'da Hollanda U-21'e karşı çıktı. Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı ile 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.
19 Mayıs 2009'da Almanya Asya kadrosuna çağrıldı. İlk maçına 2 Haziran'da BAE karşısında çıktı.
MANUEL NEUER'İN ÖDÜLLERİ
Bundesliga En İyi Kaleci Ödülü: 2007
Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası En İyi Kaleci Ödülü: 2009
FIFA/FIFpro World XI : 2013
FIFA Dünya Kupası Altın Eldiven : 2014
UEFA Yılın Takımı : 2013, 2014
Ballon' D'or Finalistliği : 2014
Avrupa'da yılın kalecisi:2015
MANUEL NEUER NE KANSERİ?
Alman basınına konuşan 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi cilt kanseri olduğunu açıkladı.
Bu hastalıktan dolayı 3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım" dedi.
Başarılı file bekçisi ayrıca, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum" açıklamasını yaptı.
Manuel Neuer, daha önce omuzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle forma giyemiyordu.
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