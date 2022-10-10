Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda hangi oyuncular yer alacak? Güldür Güldür'den kimler ayrıldı?

Güldür Güldür Show 11.sezonu ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Eğlenceli skeçleri ve tiplemeleriyle seyircileri ekrana bağlayan Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda hangi oyuncular yer alacağı merak konusu oldu. Güldür Güldür'den kimler ayrıldı?

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:46
Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda hangi oyuncular yer alacak? Güldür Güldür'den kimler ayrıldı?
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Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show yeni sezonda seyircisi ile buluşacak. 10. yılını kutlayan Güldür Güldür Show ekibinden yeni sezon afişi geldi.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'UN YENİ SEZONUNDA HANGİ OYUNCULAR YER ALACAK?

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal yer alıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN KİMLER AYRILDI?

Programın ilk bölümünden beri kadroda yer alan Çağşar Çorumlu ve Onur Buldu'nun yeni sezonda yer almayacağı öğrenildi.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'UN YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Güldür Güldür Show'un yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.


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