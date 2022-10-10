Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşındaydı? Ayhan Kahya kimleri seslendirdi?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:49

Ayhan Kahya, 2 Kasım 1965 yılında dünyaya geldi. Opera kökenli olan sanatçı bugüne kadar yüzlerce reklam ve filmde seslendirme yaptı. Ayhan Kahya Optimus Prime ve Thanos seslendirmeleri ile hafızalara kazandı. Ayhan Kahya, AKP'nin 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu öncesi yayımladığı 'Evet' reklamının seslenirmesini yapmıştı.

AYHAN KAHYA KİMLERİ SESLENDİRDİ?

Akıl Oyunları filminde Parcher’i

Ant-Man ve Wasp – Laurence Fishburne,

Avengers: Sonsuzluk Savaşı – Josh Brolin,

Bumblebee – Peter Cullen,

Christopher Robin filminde Brad Garrett,

John Wick 2 filminde Laurence Fishburne,

Kediler ve Köpekler – Jeff Goldblum

Leydi ile Sokak Köpeği – Tony,

Looney Tunes: Maceraya Devam – Jeff Bennett,

Oyuncak Hikayesi 3 animasyon filminde Buzz

Lightyear,

Zamanın Unuttuğu Oyuncak Hikayesi Buzz Lightyear,

Oyuncak Hikayesi: Gizemli Otel animasyon filminde

Buzz Lightyear,

Pete ve Ejderhası – Meacham

Shrek animasyon filminde Sihirli Ayna,

Shrek 2 animasyon filminde Sihirli Ayna,

Shrek : Sonsuza Dek Mutlu animasyon filminde Sihirli

Ayna,

Şahane Misafir filminde Ambrogio Maestri,

Tarzan – Clayton,

Transformers 3 filminde Prayn,

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filminde Bruce Hopkins,

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminde Bruce

Hopkins,

Pek Yakında filminde Ozan Güven ‘i seslendirdi.

AYHAN KAHYA'NIN ÖLÜMÜ

Ayhan Kahya, 57 yaşında hayatını kaybetti.

