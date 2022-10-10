Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşındaydı? Ayhan Kahya kimleri seslendirdi?
Seslendirdiği filmlerle evlerimize konuk olan seslendirme sanatçısı Ayhan Kayha, 57 yaşında hayatını kaybetti. Ayhan Kahya kimdir, kaç yaşındaydı? Ayhan Kahya kimleri seslendirdi?
Ayhan Kahya, 2 Kasım 1965 yılında dünyaya geldi. Opera kökenli olan sanatçı bugüne kadar yüzlerce reklam ve filmde seslendirme yaptı. Ayhan Kahya Optimus Prime ve Thanos seslendirmeleri ile hafızalara kazandı. Ayhan Kahya, AKP'nin 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu öncesi yayımladığı 'Evet' reklamının seslenirmesini yapmıştı.
AYHAN KAHYA KİMLERİ SESLENDİRDİ?
Akıl Oyunları filminde Parcher’i
Ant-Man ve Wasp – Laurence Fishburne,
Avengers: Sonsuzluk Savaşı – Josh Brolin,
Bumblebee – Peter Cullen,
Christopher Robin filminde Brad Garrett,
John Wick 2 filminde Laurence Fishburne,
Kediler ve Köpekler – Jeff Goldblum
Leydi ile Sokak Köpeği – Tony,
Looney Tunes: Maceraya Devam – Jeff Bennett,
Oyuncak Hikayesi 3 animasyon filminde Buzz
Lightyear,
Zamanın Unuttuğu Oyuncak Hikayesi Buzz Lightyear,
Oyuncak Hikayesi: Gizemli Otel animasyon filminde
Buzz Lightyear,
Pete ve Ejderhası – Meacham
Shrek animasyon filminde Sihirli Ayna,
Shrek 2 animasyon filminde Sihirli Ayna,
Shrek : Sonsuza Dek Mutlu animasyon filminde Sihirli
Ayna,
Şahane Misafir filminde Ambrogio Maestri,
Tarzan – Clayton,
Transformers 3 filminde Prayn,
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filminde Bruce Hopkins,
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminde Bruce
Hopkins,
Pek Yakında filminde Ozan Güven ‘i seslendirdi.
AYHAN KAHYA'NIN ÖLÜMÜ
Ayhan Kahya, 57 yaşında hayatını kaybetti.
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