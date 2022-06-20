Güldür Güldür zamlara yetişemedi: Mazotun fiyatına 5 lira daha zam geldi

Güldür Güldür, son skecinde mazot zamlarına yetişemedi. Skeçte litresi 30 TL’den satılan mazottan 25 TL olarak bahsedildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:26
Güldür Güldür zamlara yetişemedi: Mazotun fiyatına 5 lira daha zam geldi
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Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’un son programında ardı arkası kesilmeyen zamlara yer verilirken trajikomik bir olay yaşandı. Skeçlerini bir iki hafta öncesinden hazırlayıp yayına veren Güldür Güldür, mazot zammına yetişemedi.

BÖLÜM YAYINLANANA KADAR ZAM GELDİ

Güldür Güldür programının yayımlanan son skecinin çekimi sırasında, mazot fiyatı 25 TL olduğu için skeçte de o şekilde aktarıldı. Ancak skeç çekilip ekranlara buluşacağı tarihe kadar zamlar gelerek mazot fiyatı 30 TL’ye yükseldi.


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