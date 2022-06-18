Bir dönüm arazide sadece mazotun maliyeti bile 146 TL’den 604 TL’ye yükseldi

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, akaryakıta art arda gelen zamların tarımsal üretime vurduğu darbeye ilişkin hazırladığı çalışmayı Cumhuriyet’le paylaştı. Yalım, bir dönüm tarlanın ekimi ve hasadı için yaklaşık 20 litre mazot gerektiğini belirterek, “Geçen yıl mazotun litre fiyatı 7.30 TL’ydi. 20 litre mazot için 146 TL ödeniyordu. Bugün ise örneğin Antalya’da mazotun litre fiyatı 30.28 TL oldu. Bir dönümde mazot gideri 604.60 TL’ye yükseldi. Artış oranı tam olarak yüzde 314.11” diye konuştu.

Yalım, geçen yıl ekmeklik buğdayın kilogram fiyatının 2.25 TL, bu yıl ise yüzde 166‘lık artışla 6 TL olarak açıklandığını kaydederek, “Ancak geçen yıl 5 bin 200 TL’ye satılan DAP gübresi yüzde 207 zamlandı ve fiyatı 16 bin TL oldu” dedi.

‘ÜRETİCİ VAZGEÇTİ’

Tarımın gider kalemlerindeki uçuk zamların çiftçiyi üretemeyecek hale getirdiğini vurgulayan Yalım, “Çiftçiyi tarlada kendine mezar kazıp diri diri içine girecek hale düşürdüler. Yıllardır çiftçiye metrekare hesabına göre destek veriliyor. Eken de ekmeyen de destekten yararlanıyor. Bu yanlış bir sistem. Bizim iktidarımızda desteklemeler, metrekare başına değil ürün bazında verilecek” diye konuştu. Yalım, 1980’lerden sonra köy, kasaba ve ilçelerden büyük göç olduğunu belirterek sorunları şöyle sıraladı:

“Köylerde yaşlılar kaldı. Onlar da artık yumurta ve ekmeği bile marketten alıyor. Üretim sıfırlandı. Tarımsal üretim belli bölgelere yığıldı. Akaryakıttaki fahiş zamlar gıda ürünlerinin dağıtımında çok yüksek ulaşım ücretlerine neden oldu. Tarımsal üretimde planlama yapılmıyor. Rastgele üreten çiftçi her yıl zarar ediyor.”

SOFRADAN ÖRNEKLER



Taşıma giderlerinin sofradaki yerini, üç kilo domates, iki kilo salatalık, bir kilo biber ve altı demet maydanoz, roka, taze naneden oluşan sepet üzerinden örneklendiren Yalım, “Bu ürünlerin Antalya’dan İstanbul’a taşınmasının maliyeti 11.46 TL. Bir kilo çilek, bir kilo erik, bir adet marul, bir kilo limon, bir kilo taze fasülye, dört kilo kavun, 12 kilo karpuzdan oluşan sepetin Adana ya da Mersin’den İstanbul’a taşınması 36.75 TL. Üç kilo soğan, üç kilo patatesten oluşan sepetin Ankara Polatlı’dan İstanbul’a taşıma maliyeti ise 5.10 TL.”

