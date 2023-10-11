Güldür Güldür'den çok konuşulacak 'CHP' skeci: Biz de rahatsızız o 'eko'dan

Her hafta yeni bölümleri ile Show TV'de izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür Show, yeni sezona 'CHP' skeciyle başlıyor. Skecin fragmanı bile sosyal medyada gündem olurken; 'Tabanı bu işe karıştırmayalım...', 'Bu balkonu salona katmak lazım...', 'Tabela sağa kaymış' gibi replikler de dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:00
Abone Ol google-news

Siyasi hicivleriyle sık sık gündem olan Güldür Güldür Güldür Show, 11. sezonun ilk bölümünde CHP skeciyle açılış yapıyor.

Güldür Güldür ekibinin CHP'de yaşanan son tartışmaları ele aldığı; 'sağa kayma', 'İmamoğlu', 'koltuk, 'balkon konuşması', 'sandalyeleri kaptırma' ve 'taban' gibi göndermelerin yapıldığı yeni bölümünün tanıtımı paylaşıldı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Söz konusu fragman sosyal medyaya damga vurdu. Güldür Güldür Show'un yeni bölümü cumartesi günü Show TV'de yayımlanacak. 


Güldür Güldür Güldür Güldür show CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

'Güldür Güldür Show'da ayrılık: Yeni sezonda olmayacak

'Güldür Güldür Show'da ayrılık: Yeni sezonda olmayacak
Güldür Güldür Show'dan 'Dış güçler' ve 'Lozan' göndermesi: 'Almanya kıskançlıktan öldü'

Güldür Güldür Show'dan 'Dış güçler' ve 'Lozan' göndermesi: 'Almanya kıskançlıktan öldü'
Güldür Güldür Show’un 11. Sezonunun yayın tarihi belli oldu

Güldür Güldür Show’un 11. Sezonunun yayın tarihi belli oldu

En Çok Okunan Haberler