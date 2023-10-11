Güldür Güldür'den çok konuşulacak 'CHP' skeci: Biz de rahatsızız o 'eko'dan
Her hafta yeni bölümleri ile Show TV'de izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür Show, yeni sezona 'CHP' skeciyle başlıyor. Skecin fragmanı bile sosyal medyada gündem olurken; 'Tabanı bu işe karıştırmayalım...', 'Bu balkonu salona katmak lazım...', 'Tabela sağa kaymış' gibi replikler de dikkat çekti.
Siyasi hicivleriyle sık sık gündem olan Güldür Güldür Güldür Show, 11. sezonun ilk bölümünde CHP skeciyle açılış yapıyor.
Güldür Güldür ekibinin CHP'de yaşanan son tartışmaları ele aldığı; 'sağa kayma', 'İmamoğlu', 'koltuk, 'balkon konuşması', 'sandalyeleri kaptırma' ve 'taban' gibi göndermelerin yapıldığı yeni bölümünün tanıtımı paylaşıldı.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Söz konusu fragman sosyal medyaya damga vurdu. Güldür Güldür Show'un yeni bölümü cumartesi günü Show TV'de yayımlanacak.
Kahkaha şölenine hazır mısınız? ??11. sezonumuz ve yepyeni bölümümüzle, cumartesi akşamı 20.00’de @ShowTV ekranlarında karşınızdayız.????#GüldürGüldürShow pic.twitter.com/kWKQPZS8V1— Güldür Güldür Show (@Guldur_Guldur) October 10, 2023
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