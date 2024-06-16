Güldür Güldür'den 'İmamoğlu' skeci: 'Hepimiz aynı evrenin çocuklarıyız'

Komedi programı Güldür Güldür'ün sezon finaline özel bölümünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skeci yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:20
Güldür Güldür'den 'İmamoğlu' skeci: 'Hepimiz aynı evrenin çocuklarıyız'
Abone Ol google-news

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) imzalı olan, Ali Sunal’ın sunduğu Güldür Güldür, sezon finaline giriyor.

Güldür Güldür ekibi sezon finallerine özel bir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu skeci yaptı.

Oyunda İmamoğlu iki uzaylı ile diyaloğa girdi. O anlar izleyicinin beğenisine sunuldu.

"UZAYLIYLA DA AİLENLE DE KARDEŞİM"

Show TV o anları X hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Ben uzaylıyla da kardeşim, ben alienle de kardeşim!"


imza haberleri uzaylı haberleri Güldür Güldür haberleri

İlgili Haberler

AKP'lilerin TBB seçimlerinde İmamoğlu'na oy verdiği ortaya çıkmıştı: 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma geldi

AKP'lilerin TBB seçimlerinde İmamoğlu'na oy verdiği ortaya çıkmıştı: 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma geldi
İmamoğlu: Bizden önce yok sayılan Adalar'ı pozitif ayrımcılığa tabi tutacağız

İmamoğlu: Bizden önce yok sayılan Adalar'ı pozitif ayrımcılığa tabi tutacağız
Ekrem İmamoğlu, AKPli belediye başkanını tebrik etti!

Ekrem İmamoğlu, AKPli belediye başkanını tebrik etti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler