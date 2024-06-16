Güldür Güldür'den 'İmamoğlu' skeci: 'Hepimiz aynı evrenin çocuklarıyız'

Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:20

Güncelleme: 16.06.2024 - 00:21

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) imzalı olan, Ali Sunal’ın sunduğu Güldür Güldür, sezon finaline giriyor.

Güldür Güldür ekibi sezon finallerine özel bir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu skeci yaptı.

Oyunda İmamoğlu iki uzaylı ile diyaloğa girdi. O anlar izleyicinin beğenisine sunuldu.

"UZAYLIYLA DA AİLENLE DE KARDEŞİM"

Show TV o anları X hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Ben uzaylıyla da kardeşim, ben alienle de kardeşim!"