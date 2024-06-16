Güldür Güldür'den 'İmamoğlu' skeci: 'Hepimiz aynı evrenin çocuklarıyız'
Komedi programı Güldür Güldür'ün sezon finaline özel bölümünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skeci yer aldı.
Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) imzalı olan, Ali Sunal’ın sunduğu Güldür Güldür, sezon finaline giriyor.
Güldür Güldür ekibi sezon finallerine özel bir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu skeci yaptı.
Oyunda İmamoğlu iki uzaylı ile diyaloğa girdi. O anlar izleyicinin beğenisine sunuldu.
"UZAYLIYLA DA AİLENLE DE KARDEŞİM"
Show TV o anları X hesabından şu ifadelerle paylaştı:
"Ben uzaylıyla da kardeşim, ben alienle de kardeşim!"
"Ben uzaylıyla da kardeşim, ben alienle de kardeşim!" ?? #GüldürGüldürShow @Guldur_Guldur pic.twitter.com/szMvBNjp2r— Show TV (@ShowTV) June 15, 2024
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