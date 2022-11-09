Güldür Güldür'den 'siyasi skeç' açıklaması: 'En büyük zorluk, tabularla mücadele...'
Sevilen komedi programı Güldür Güldür'ün senaryo editörü Murat Kepez ve yönetmen Meltem Bozoflu, ekibin gündem olan siyasi skeçlerine ilişkin konuştu. İkili, "Türkiye'de komedi yapmanın en büyük zorluğu, tabularla mücadele etmek oldu, şimdi de öyle" dedi.
Ekrana taşıdıkları siyasi skeçlerle sık sık gündem olan absürt komedi programı Güldür Güldür Show'un senaryo editörü Murat Kepez ve yönetmen Meltem Bozoflu, yazar ve müzisyen Sina Koloğlu'na açıklamalarda bulundu.
Koloğlu, yaptığı söyleşide konuşulanları sosyal medya hesabından aktardı.
İkili, programdaki siyasi skeçlere ilişkin “Geçmişte siyasiler kendileriyle ilgili mizah yapılmasına daha sempatik yaklaşıyorlardı. Günümüzde bazı siyasi figürler, buna karşı ve sert tutum içinde” dedi.
Sina Koloğlu'nun paylaşımı şöyle:
- Güldür Güldür Show'da 'siyasi hiciv' 'en çok izlenen'lerin başında geliyor, büyük ilgi görüyor. Bu durumu yapımın senaryo editörü Murat Kepez ve yönetmen Meltem Bozoflu'ya sordum; 'Özellikle geçmiş ile bugünün ekranda siyasi mizah farkı nedir?' merak edilen durum.
EN BÜYÜK ZORLUK TABULAR
- 'Türkiye'de komedi yapmanın en büyük zorluğu, tabularla mücadele etmek oldu, şimdi de öyle' diyorlar. 'Bugün tabular farklı. Geçmişte siyasiler kendileriyle ilgili mizah yapılmasına daha sempatik yaklaşıyorlardı. Günümüzde bazı siyasi figürler, buna karşı ve sert tutum içinde. Aynı şekilde parti taraftarları da bunu çok istemiyor' diyorlar.
- Hem Kepez hem de Bozoflu bugünün özel durumu olarak değerlendirdikleri bir ayrıntı üzerinde duruyorlar; 'Kutsallaştırmak'. İnsanların başka insan ve düşünceleri kutsallaştırması. Bazen hiçbir değeri olmayan bazı eşya ve kostümleri de kutsallaştırıyorlar. Bahsettiğimiz insanlar aslında, dikkate alınmaması gerekenler, ancak sesleri çok çıkıyor ve herkes onlardan korkuyor, susuyor. Biz de kutsal olmayan bu kişi ve eşyaların adını dahi geçiremiyoruz, onu kutsallaştıranlar tarafından orantısız bir tepki görmemek için. Yani tek gözümüzü kapayıp, gözlem yapıyoruz'.
YENİ KARAKTER MÜJDESİ
- 'Güldür Güldür Show' ekibi yeni 'karakterlerin' de peşinde. 'Eşofmanlı Hoca' ve 'Naime' gibi çarpıcı karakterler için müjde veriyorlar; 'Şu sıra daha önce örneğini görmediğimiz tipler ve komedi dilleri üzerine çalışıyoruz. Yakında hep beraber onları izlerken güleceğiz' diyorlar.
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