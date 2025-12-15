Güllü’nün ölüm soruşturmasında baba Gürol Gülter’den dikkat çeken açıklama

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından baba Gürol Gülter ilk kez konuştu.



Habertürk TV’ye açıklamalarda bulunan Gülter, soruşturmanın seyrine inanmadığını belirterek, “Ben bu sonuca inanmıyorum. Sultan neyin pazarlığını yaptı da itiraf etti, bugüne kadar niye itiraf etmedi, bu kısmını anlayamadım” dedi.

26 Eylül’de hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Ulu, Yalova’daki ikametine götürülerek adli kontrol altına alındı. Gözaltına alınan Arif Ulu ile iki kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter, kızının tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kızının yakalanmadan önce kendisini aradığını söyledi. Bu görüşmenin Güllü’nün mezarı başında gerçekleştiğini ifade eden Gülter, kızının gözyaşları içinde olduğunu anlattı.

O anları duygulanarak aktaran Gürol Gülter, “Ağlıyordu, çok ağlıyordu. Cenazedeki gibi ağlıyordu. Ben de teselli etmeye çalıştım, ‘Zamanla alışacaksın, dua et annene’ dedim. O kadar yüksek sesle ağlıyordu ki, gerçekten mezarlıktaysa yanına insanlar gelmiştir” diye konuştu.

Soruşturmanın mevcut bulgularına inanmadığını yineleyen Gülter, özellikle Sultan Nur Ulu’nun ifadesine dikkat çekerek, “Yok, Sultan itiraf etti deniliyor. Ama neyin pazarlığını yaptı da şimdi itiraf etti? Bugüne kadar neden itiraf etmedi? Bu kısmı gerçekten anlayamıyorum” ifadelerini kullandı.