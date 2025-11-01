Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ifade ortaya çıktı: Kızı 'Çocuğumu, annemi öldüreceğim' dedi

Sanatçı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayda, Bircan Dülger’in Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürdüğüne inandığını söylediği açıklamasının ardından bir diğer tanık Çağrı Kutlu’nun ifadelerine ulaşıldı.

Kutlu, Tuğyan’ın annesini öldürmeyi planladığını iddia etti ve Tuğyan'ın kendisine "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" diye konuştuğunu söyledi.

Kutlu'nun ifadesine göre Tuğyan, annesi Güllü'nün hayatına müdahale etmesinden şikayet ediyordu:

"Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi. Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu."

"KIZININ BAKICISININ OĞLUNDAN SİLAH İSTEDİ"

"Tuğyan çok fazla kumar oynardı. Hatta Gül Hanım'ı da kumara alıştırmıştı. Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için o hususlarda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söyleyip kalan miktarları kendine alırdı. Annesiyle arasında kumar mevzusundan ve Kervan isimli şahıs yüzünden hep tartışmalar çıkardı. Bana defalarca annesini öldüreceğini söylemişti. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda silah bulmasını istemişti. Silahı ne için kullanacağını söylemedi, annesi için istediğini düşünüyorum."

Sabah'ta yer alan habere göre Kutlu, Güllü'nün kızı Tuğyan’ı Bircan Dülger aracılığıyla tanıdığını, aralarında samimi bir ilişki geliştiğini belirtti.

"Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum."

Tanığın aktardıkları arasında Tuğyan’ın annesi Güllü hakkında defalarca ölüm tehdidi içeren söylemlerde bulunduğu da yer alıyor:

“Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, ‘Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim’ dedi.” Kutlu ayrıca, Tuğyan’ın bir gün birinden silah istediğini duyduğunu belirtti ve “Anneme dost olup onu öldüreceğim demişti.”

"BU KADIN ÖLECEK"

Mayıs ayında Tuğyan benden para istedi. Parayı alıp Tekirdağ'a gitti, orada konsomatrislik yapmış, kendisi söyledi. Haziran'da pet şişeyle evime geldi, şişenin içinde madde vardı. Annesi için "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" dedi.

Kutlu, ifadesinde olayın kaza olduğuna inanmadığını belirtti.