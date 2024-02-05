Gülriz Sururi'nin mirası davalık oldu: LÖSEV dava açtı

2018 yılında vefat eden sanatçı Gülriz Sururi'nin vasiyeti davalık oldu. Gülriz Sururi'nin vasiyetine göre LÖSEV, kendilerine 2 bin 500 dolar bağışlandığını belirtti. LÖSEV, bugüne kadar bir ödeme yapılmadığını öne sürerek dava açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 12:31
Gülriz Sururi'nin mirası davalık oldu: LÖSEV dava açtı
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Merhum oyuncu Gülriz Sururi'nin vasiyeti davalık oldu. 2018 yılında vefat eden sanatçının vasiyeti 2020 yılında açıklanmıştı. 

Akşam'ın aktardığına göre LÖSEV, vasiyete göre kendilerine 2 bin 500 dolar bağışlandığını iddia etti. 

Bugüne kadar bir ödeme yapılmadığını öne süren LÖSEV, vasiyetnamenin yerine getirilmesi için sanatçının kuzeni Çiğdem Sururi'ye dava açtı.


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