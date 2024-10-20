Gülse Birsel ve Ata Demirer, Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve dün son yolcuğuna uğurlanan 'Avrupa Yakası'nın 'Kubilay'ı Vural Çelik'in cenazesinde gözler eski rol arkadaşları Gülse Birsel ve Ata Demirer 'i aradı. Birsel ve Demirer çelenk göndermeyi tercih etti.
51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik dün son yolculuğuna uğurlandı. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazında taziyeleri, oyuncunun annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu kabul etti.
Çelik'in cenazesine 'Avrupa Yakası'nda birlikte oynadıkları Gülse Birsel ve Ata Demirer'in katılmaması dikkat çekti. Birsel ve Demirer çelenk göndermekle yetindi.
Ata Demirer, Instagram üzerinden "Güzel zamanlar, güzel yıllar. Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim" sözleriyle Gülse Birsel de "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz" diyerek Vural Çelik'e veda etmişti.
Etiketler: #Vural Çelik #ata demirer #gülse birsel
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