Vural Çelik'in cenaze programı belli oldu

Ünlü oyuncu Vural Çelik, ani ölümüyle tüm ülkeyi yasa boğdu. Çelik'in ölümünün ardından pek çok ünlü isim, hayatını kaybeden oyuncu için veda mesajı paylaştı. Son olarak Vural Çelik'in cenaze programı da belli oldu.

Vural Çelik'in cenaze programı belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:05

Bir Demet Tiyatro', 'Avrupa Yakası', 'Yahşi Cazibe', 'Seksenler' gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. 

Çelik'in cenaze töreniyle ilgili Sinema Genel Müdürü Birol Güven bir açıklama yayınladı.

Güven açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti. Yarın (19 Ekim) Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir."


Etiketler: #Vural Çelik #cenaze programı #Cenaze

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