Vural Çelik'in cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:05

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:05

Bir Demet Tiyatro', 'Avrupa Yakası', 'Yahşi Cazibe', 'Seksenler' gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Çelik'in cenaze töreniyle ilgili Sinema Genel Müdürü Birol Güven bir açıklama yayınladı.

Güven açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti. Yarın (19 Ekim) Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir."