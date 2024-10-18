Vural Çelik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu, Yeşim Salkım isyan etti!

Avrupa Yakası'ndaki 'Kubilay' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Vural Çelik'in ölümünün ardından Yeşim Salkım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Metin Arolat'ın ölümüne vurgu yapan Yeşim Salkım, "Şimdi yazın nasılsa yarın unutacaksınız. Samimiyetsizler sizi" diye tepki gösterdi.

Vural Çelik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu, Yeşim Salkım isyan etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:17

Oyunculuk kariyerine Bir Demet Tiyatro ile başlayan ve Seksenler, G.O.R.A, Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan Vural Çelik, Avrupa Yakası'ndaki "Kubilay" karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Çelik, dün akşam hayatını kaybetti. Ani ölümü, sanat dünyasını yasa boğdu.

Sanatçının vefatının ardından birçok ünlü isim taziye mesajları paylaşırken, şarkıcı Yeşim Salkım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Salkım, mesajında sanatçı Metin Arolat'ın ölümünü hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzüne, sesine dikkat edin. Metin Arolat da böyle küsmüştü! İnsanları yalnız bırakıp, kendimizce cezalar verdiniz! Çete olan menajerler, cast direktörleri, hep aynı isimleri oynatan yapımcılar! Siz de ÖLECEKsiniz! Arada konuşurdum, küs gitti küs, şimdi yazın nasılsa yarın unutacaksınız. Samimiyetsizler sizi!"


Etiketler: #Vural Çelik #Yeşim Salkım

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