Gülse Birsel'den '8 Mart' için anlamlı paylaşım: 'Endişelenmesi gereken erkekler mi acaba?'

08 Mart 2022 Salı, 13:35

Son olarak TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisiyle ekranlarda olan Gülse Birsel uzun bir aranın ardından yeni dizi projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Geçen aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Birsel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne dair anlamlı bir paylaşım yaptı.

"DEĞİŞECEK BU İŞLER..."

Instagram hesabından #8Mart etiketiyle bir fotoğrafını yayınlayan Birsel, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya insanlarının hakkı yenen, ayırımcılığa uğrayan, ezilen, önyargıyla bakılan, küçük görülen, özgürlüğü kısıtlanan en büyük topluluğu, en kalabalık unsuru: Kadınlar!

Ama değişecek bu işler. Henüz 100 yıldan az zaman önce seçme ve seçilme, hatta erkeklerle denk eğitim alma hakkı verilmeye başlanmış bir cinsin bu kadar kısa zamanda geldiği yeri düşünürsek… Galiba bu hıza bakılınca endişelenmesi gereken erkekler mi acaba?"