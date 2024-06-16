Gülse Birsel'den Arabesk Rapçilere sitem: 'Ben de dinliyordum fakat...'
Başarılı oyuncu ve komedyen Gülse Birsel, arabesk rap yapan şarkıcılara sitem etti. Birsel şarkı sözlerinden alıntı yaparak, "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor..." ifadelerini kullandı.
Gülse Birsel Tv100'de yayımlanan ve Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Birsel, yayının bir bölümünde rap ile ilgili konuştu.
Rap müziği dinlediğini ifade eden Birsel, "Fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor" diyerek rap sözlerine yakındı.
"ASLAN GİBİ ÇOCUKLARSINIZ"
Birsel rap müzik sanatçılarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Ben de dinliyordum fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor. Çok yetenekli çocuklar fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta? Aslan gibi çocuklarınsınız, sağlık sorunlarınızdan sürekli bahsedemezsin. Sizde problem. Bu kadar sağlık sorununuz olamaz.
'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Çok üşüyorlar. Ben çok üşerim benden daha çok üşüyorlar. İstanbul soğuk diye şikayet ediyorlar, soğuk değil. Burası Oslo değil, sıcak memleket. Gidin doktora ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikayet var, ee taşın aşkım."
GÜLSE BİRSEL'DEN 'ARABESK RAP'ÇİLERE GÖNDERMELER'— TV100 (@tv100) June 16, 2024
???@gulseyazar: Hepsi çok yetenekli çocuklar, şahaneler fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayattan? Ne kadar kötü olabilir tam olarak hayatınız? Aslan gibi çocuklarsınız. #AzÖnceKonuştumhttps://t.co/NKolB31nKk pic.twitter.com/jpZPrGQfvf
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