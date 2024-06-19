Gülse Birsel'in rap eleştirisine Gazapizm'den yanıt: 'Bu sığlıkta baktığına emindik zaten'

Gazapizm, arabesk rap yapan şarkıcıları eleştiren Gürse Birsel'e yanıt verdi. Rapçi, "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz" diyen Birsel için "Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:40
Gülse Birsel'in rap eleştirisine Gazapizm'den yanıt: 'Bu sığlıkta baktığına emindik zaten'
Abone Ol google-news

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Birsel programda, rap şarkıcılarını eleştirdiği sözleriyle gündem oldu. 

Birsel, rap müziklerindeki şarkı sözlerinde geçen ifadeleri abartılı bulduğunu belirterek, "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm benden daha çok üşüyorlar. İstanbul soğuk diye şikayet ediyorlar, soğuk değil" ifadelerini kullandı. 

Birsel'in bu sözlerine 'Gazapizm' adıyla tanınan Anıl Acar tepki gösterdi. Rapçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda. Bu arada Gülse hanımefendinin bu videoda beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun " yazdı. 



Gazapizm haberleri gülse birsel haberleri

İlgili Haberler

Gülse Birsel'den Arabesk Rapçilere sitem: 'Ben de dinliyordum fakat...'

Gülse Birsel'den Arabesk Rapçilere sitem: 'Ben de dinliyordum fakat...'
Gülse Birsel müjdeyi verdi: 'Aile Arasında' filminin devamı geliyor!

Gülse Birsel müjdeyi verdi: 'Aile Arasında' filminin devamı geliyor!
Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Gülse Birsel açıkladı!

Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Gülse Birsel açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler