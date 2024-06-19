Gülse Birsel'in rap eleştirisine Gazapizm'den yanıt: 'Bu sığlıkta baktığına emindik zaten'
Gazapizm, arabesk rap yapan şarkıcıları eleştiren Gürse Birsel'e yanıt verdi. Rapçi, "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz" diyen Birsel için "Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten" dedi.
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Birsel programda, rap şarkıcılarını eleştirdiği sözleriyle gündem oldu.
Birsel, rap müziklerindeki şarkı sözlerinde geçen ifadeleri abartılı bulduğunu belirterek, "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm benden daha çok üşüyorlar. İstanbul soğuk diye şikayet ediyorlar, soğuk değil" ifadelerini kullandı.
Birsel'in bu sözlerine 'Gazapizm' adıyla tanınan Anıl Acar tepki gösterdi. Rapçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda. Bu arada Gülse hanımefendinin bu videoda beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun " yazdı.
Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda https://t.co/HJWV8lswBY— Gazapizm (@Gazapizm) June 18, 2024
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