Gülşen Bubikoğlu'ndan İlker İnanoğlu'na 59'uncu yaş kutlaması
Türker İnanoğlu'nu 2 Nisan'da kaybeden Gülşen Bubikoğlu, eşinin Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'nun 59'uncu yaşını kutladı.
2 Nisan'da 87 yaşında hayatını kaybeden sinemanın duayen ismi Türker İnanoğlu'nun, Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, 59'uncu yaşını kutladı. Filiz Akın, oğlunun doğum gününü sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı:
"Bugün benim oğlumun doğum günü. Ne yazık ki birlikte kutlayamıyoruz, 'Arka Sokaklar' çekimlerinde İstanbul'da olmak zorunda olduğu için... Beni en zor anlarımda bile böyle güldüren, biricik oğluma beni anne olarak seçtiği için teşekkür eder; sağlıklı, çok başarılı, keyifli yıllar diliyor, sevgilerimi yolluyorum. Doğum günün kutlu olsun"
Türker İnanoğlu'nun 1974 yılında Filiz Akın'dan boşandıktan sonra evlendiği Gülşen Bubikoğlu da İlker İnanoğlu’nun doğum gününü unutmadı. Bubikoğlu, eşi Türker İnanoğlu, kızı Zeynep İnanoğlu ve İlker İnanoğlu ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Biraz eski resimleri karıştırdım... Mutlu anları hatırlamak istedim. Güzel bir anı belki hepimize iyi gelecek. İlker'ciğim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuş, aileye neşe katmışsın. Nice mutlu yılların olsun."
Hem Filiz Akın’ın hem de Gülşen Bubikoğlu’nun samimi mesajları, İlker İnanoğlu'nun yeni yaşını kutlarken duygu dolu anlar yaşattı.
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