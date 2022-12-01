İlker İnanoğlu açıkladı: Arka Sokaklar dizisinin kanalı değişecek mi?

01 Aralık 2022 Perşembe, 11:25

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı fenomen dizi Arka Sokaklar'ın çekimlerine 45 gün zorunlu ara verildiği açıklanmıştı.

Yapım şirketi Erler Film, çalışanlara bir mesaj yollayarak alınan kararı duyurmuştu.

Öte yandan dizinin yeni yıldan itibaren kanal değiştireceği ve ATV'ye geçeceği iddia edilmişti.

Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu bu iddialara son noktayı koydu.

Arka Sokaklar'da 'Engin komiser' rolüne hayat veren İnanoğlu, TV'100'de ekrana gelen 'Magazin Hattı' programına açıklama yaptı.

ÜNLÜ OYUNCU SON NOKTAYI KOYDU

Babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için inşallah devam edeceğiz" dedi

Kanal değiştirme iddialarına ilişkin de konuşan İlker İnanoğlu, "Yok o doğru bir haber değil" yanıtını verdi.