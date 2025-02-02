Gülşen en büyük takıntısını açıkladı: 'Dizlerim mosmor'

Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 02.02.2025 - 09:44

Ünlü şarkıcı Gülşen, konuk olduğu İbrahim Selim’le Bu Gece programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Favori albümünden temizlik alışkanlıklarına kadar birçok konuda samimi itiraflarda bulunan Gülşen, özellikle temizlik konusundaki hassasiyetiyle dikkat çekti.

Şarkıcı, programda evini kendisinin temizlediğini belirterek, “Ben evimi kendim temizliyorum. Bir temizlikçim yok, hiç olmadı” ifadelerini kullandı.

Hatta konserlerinden önce bile evini temizlediğini söyleyen Gülşen, “Evden çıkmadan bir su evi silip öyle çıkıyorum” dedi.

"KİMSENİN YAPTIĞINI BEĞENMİYORUM"

İbrahim Selim’in “Güvenmediğin için mi? Senin kadar iyi temizleyemeyeceklerini mi düşünüyorsun?” sorusuna ise “Kimsenin yaptığını beğenemiyorum" yanıtını verdi.

Annesinden gelen bir alışkanlık olduğunu belirten Gülşen, “Belki biraz kontrol manyağı olabilirim. Annem temizlik konusunda çok titizdi ve bana da bunu öğretti. O yüzden kimsenin yaptığı temizliği beğenemiyorum” şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, konser günlerinde bile bu alışkanlığından vazgeçmediğini belirterek, “En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi temizliyorum. Yerlerde sürünmekten dizlerim mosmor oluyor. İnanılmaz gelebilir ama gerçekten böyle" sözleriyle temizlik konusundaki titizliğini bir kez daha vurguladı.