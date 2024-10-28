Gülşen'in acı günü: Babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Gülşen’in hayatını kaybeden babası Arslan Bayraktar, memleketi Ordu’da toprağa verildi.

Gülşen'in acı günü: Babası son yolculuğuna uğurlandı
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:02

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen Çolakoğlu’nun babası Arslan Bayraktar (79), Gaziantep’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Konser için Batum’da olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı acı haberin ardından ülkeye döndü.

MEMLEKETİ ORDU'YA GETİRİLDİ

Arslan Bayraktar’ın cenazesi Gaziantep’ten alınarak memleketi Ordu’nun Altınordu ilçesine getirildi.

GÜLŞEN TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Burada evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı.

Öğle namazını takiben evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.


Etiketler: #Gülşen

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