Gülşen konser verecek mi?
İmam hatip liselilerine yönelik söylediği sözlerin hedef alınması nedeniyle ağustos ayında hapis yatan Gülşen'in konserlere başlayacağı yönündeki söylentilerin ardından menajeri açıklama yaptı.
Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan'da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı ve ağustos ayında hapis yattı. Tahliye olduktan sonra bir süre sonra yurt dışı yasağı da kaldırılan şarkıcı, İspanya'da yaşayan oğlunun yanına gitti.
Bir süredir sahnelerden uzak olan şarkıcının eski konser maratonuna geri döneceği iddia edildi.
"KONSER ANLAŞMAMIZ YOK"
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; davası devam eden sanatçının yakında sahnelere döneceği, yılbaşında da Mısır'ın başkenti Kahire'de konser vereceği konuşulmaya başlandı. İddiaların ardından açıklama yapan Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk, iddiaları yalanlayarak "Henüz bir konser anlaşmamız yok, çok fazla haber çıkıyor ama anlaşma yaptığımız bir yer yok" dedi.
NE OLMUŞTU?
Gülşen aynı gün halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Suçlamayı reddeden Gülşen sözleri nedeniyle özür diledi. Gülşen, 29 Ağustos tarihinde tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 12 Eylül'de Gülşen'in konutu terk etmeme şartı da kaldırıldı.
21 Ekim Cuma günü hakim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu’nun karakola imza atma şartı da kaldırılmıştı.
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