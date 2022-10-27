Gülşen'den yeni karar

27 Ekim 2022 Perşembe, 16:17

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip mezunu bir kişi ile ilgili kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun ilk duruşması bir hafta önce İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



21 Ekim’de görülen duruşmada Gülşen, çocuğunun İspanya’da okuduğunu ve görmeye gidemediğini söyleyerek adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, Gülşen’in karakola imza verme zorunluluğunu kaldırılıp yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verince şarkıcı, 250 bin TL ‘güvence’ bedelini ödeyerek yurt dışına çıkış yasağını kaldırttı.

YURT DIŞINA TAŞINMA İŞİNİ ÖNE ÇEKTİ

Sancılı geçen yargı sürecinden sonra Gülşen, uzun süredir planladığı taşınma işini öne çekti. İddialara göre Gülşen artık ailesiyle birlikte hayatına Londra'da devam edecek.

Onur Akay'ın haberine göre, daha önce İngiltere'ye yerleşme kararı alan ve oğlu Azur'un orada eğitim almasını isteyen şarkıcı Gülşen, son olaylardan sonra bu kararını hayata geçirmek için hızlandı. Ayrıca Gülşen'in bu kararını eşi Ozan Çolakoğlu'nun da desteklediği ve çiftin müzik hayatlarına bundan sonra Londra'da devam edecekleri belirtildi.