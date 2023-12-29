Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:42

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:47

Yaklaşık olarak 18 yıldır partneri Müge Dağıstanlı Erdoğan ile birlikte 2. Sayfa programının sunuculuğunu üstlenen Gülşen Yüksel Salt ekranlara son kez çıkarak programa veda etti. Vedanın ardından yurttaşlar Gülşen Yüksel Salt kimdir, kaç yaşında? Gülşen Yüksel Salt nereli? Gülşen Yüksel Salt programdan neden ayrıldı?gibi sorulara yanıt arıyor.

GÜLŞEN YÜKSEL SALT KİMDİR?

Sivas'ta 1977 yılında dünyaya gelen Gülşen Yüksel Uzun yıllar Sabah gazetesi bünyesinde çalıştı. Daha sonraları ise Vatan Gazetesi Magazin Müdürlüğü görevini üstlendi. Televizyon kariyerine ilk olarak 2007 yılında Kanaltürk ekranlarında partneri Müge Dağıstanlı ile yaptıkları "2. Sayfa" programı ile merhaba dedi. Gülşen Yüksel farklı kanallarda farklı program isimleri ile aynı formatta bir çok televizyon projelerinde yer aldı. Yüksel, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renkli Sayfalar" programı ile 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir. 2012 yılında hayatını Vestel Grubu’nun ARGE şirketi olan VESTEL’in Genel Müdürü Metin Salt ile birleştiren Gülşen Yüksel TV8 ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programını Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktaydı.

GÜLŞEN YÜKSEL SALT İSTİFA MI ETTİ?

Gülşen Yüksel, son olarak bugünkü çıktığı yayında izleyicilerine yeni yıl dilekleri ileterek veda etti. Yüksel, "2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. 2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada birlikte olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşçakalın...." ifadelerinde bulundu.