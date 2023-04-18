Gülşen'den aylar sonra ilk paylaşım: Az kaldı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 13:00

Konserlerine ara veren ve uzun bir süredir sahneye çıkmayan Gülşen, aylar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Son konserinden aylar sonra Instagram'da ilk kez paylaşımda bulunan şarkıcı, "Bazı kavuşmalara az kaldı" ifadelerine yer verdi.

Gülşen, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yeniden sahne alacak. Bayramın ilk günü İstanbul’da sahne alacak olan Gülşen, ikinci günü ise Kıbrıs’ta müzikseverlerle bir araya gelecek olan Gülşen, 26 Mayıs’ta da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Gülşen, geçen yıl imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle açılan davada tutuklanmış ve 5 gün boyunca tek kişilik koğuşta kalmıştı. Daha sonra cezası ev hapsine çevrilmişti.

Yurtdışına çıkış yasağı da bulunan Gülşen'in en yakın karakola imza verme şartı getirilmişti. Şarkıcının itirazını değerlendiren mahkeme, yurtdışına çıkış yasağını 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması karşılığında kaldırmıştı. Bunun üzerine Gülşen, yurtdışı yasağının kaldırılmasının ardından İspanya'ya oğlu Azur Benan'ın yanına gitmişti.