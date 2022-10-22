Hazar Ergüçlü'den, 'Gülşen olmanın cezasını çekiyorum' diyen Gülşen'e destek
Oyuncu Hazar Ergüçlü, İmam Hatiplilerle ilgili sözleri gerekçe gösterilerek yargılanan sanatçı Gülşen'e destek verdi. Gülşen'in "Bunları, hayatta 'Gülşen' olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum" sözlerine atıfta bulunan Ergüçlü sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Nisan ayında verdiği konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözleri gerekçe gösterilerek hedef alınan ve 4 gün hapis yatan sanatçı Gülşen, önceki gün hakim karşısına çıktı.
Savunma yapan sanatçı, "Kadınlığım, bedenim ve anneliğim üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradım. Ben bunları bu hayatta Gülşen olarak var olmanın cezası olarak görüyorum" dedi.
Gülşen'in bu sözlerine oyuncu Hazar Ergüçlü'den destek gecikmedi.
HAZAR ERGÜÇLÜ: KENDİN OLMANIN CEZASI VAR
Hem dijitalde hem de ekranda bir dizisi bulunan Hazar Ergüçlü, Gülşen'in bu sözlerine sessiz kalamayarak Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Gülşen'e destek olan Ergüçlü, "Kendin olmanın hep bir cezası var burada" ifadelerini kullandı.
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