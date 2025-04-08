Müjde Uzman, Kral Kaybederse kadrosuna dahil oldu

Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:04

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:04

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı "Kral Kaybederse" dizisi, her Salı akşamı Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Dizinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı. Müjde Uzman, dizinin kadrosunda "Cansu" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

KADRODA KİMLER VAR?



"Kral Kaybederse" dizisinin güçlü kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Cemre Gümeli ve Ferhat Yılmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.