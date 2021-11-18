Gülseren Budayıcıoğlu'ndan 'seans ücreti 1200 TL' iddiasına yanıt

18 Kasım 2021 Perşembe, 16:12

Son zamanlarda kitap uyarlamaları sebebiyle yoğunluk yaşadığını ve psikiyatri merkezine yeterli vakit ayıramadığını ifade eden Gülseren Budayıcıoğlu, 20 dakikalık seans ücretinin 1200 TL olduğu yönündeki iddialara "Fatih Altaylı ile Bire Bir" programında açıklık getirdi.

"DUDAK UÇAKLATICI FİYATLAR"

Altaylı'nın "Aslında sizi davet etmeye niyetim yoktu. Tedaviye gelmeye düşünüyordum ama sonra öğrendim ki 20 dakikalık viziteniz 1200 TL imiş. Dedim ki; programa gelsin konuşuruz. Bana bir de reçete yazar" sözleri karşısında gülen Budayıcıoğlu, "Bu doğru değil, pandemi başladığından beri hiç hasta bakmadım, kliniğe gitmedim. Ben de okuyunca, 'Vay hakikaten dudak uçuklatıcı fiyatlar' dedim" şeklinde yanıt verdi. Mesleğini çok özlediğini ifade eden Budayıcıoğlu, yoğunluktan dolayı danışanlarıyla çevrimiçi olarak görüşmeye devam ettiğini belirtti.

"İNSANLARA KİTAPLARLA DOKUNMAK İSTEDİM"

Psikiyatristlik dışında özellikle de son yıllarda diziye uyarlanan kitaplar kaleme alan Budayıcıoğlu yazarlık serüveniyle ilgili olarak "Her ilden insan gördüm, bizim insanları tanıdıkça hayatı ve bizi ne kadar tanımadığımızı gördüm. Onları tanıdıkça 'bu dünyanın iki yüzü var' dedim. Biri bizim gördüğümüz, biri de hiç görünmeyen ve aslında hayatımızı yönlendiren o yüzü fark ettim. Ben 'bunu yazmalıyım dedim. Kendine has özellikleri olan ülkenin insanlarıyız biz. İlk kitabım (Madalyonun İçi) için 5 yıl uğraştım. Vaktim olsa tüm 80 milyona bakmak isterim. İnsanların buna ne kadar ihtiyacı olduğunu gördüm. İnsanlara bu kitaplarla dokunmak istedim" şeklinde konuştu.

"SENİ KLİNİĞE ALACAĞIM"

Kitapları, İstanbullu gelin, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve Camdaki Kız gibi dizilere uyarlanan Budayıcıoğlu, "Kitabımı okuyan yapımcılar sık sık 'bunu dizi yapalım' teklifiyle geldiler. İstanbullu Gelin'in çok sevilmesi ve Emmy adayı olması motivasyonumu artırdı. Kırmızı Oda'da benim çok çalışmam gerekiyor. Bir senaristin tek başına yazabileceği dizi değil. Binnur Kaya'ya 'Böyle devam edersen seni kliniğe alacağım' diyorum" ifadelerini kullandı.