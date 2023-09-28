Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:36

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:36

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasında kaç yaş var?

GÜLSEREN CEYLAN KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın 26 yaşında olduğu biliniyor. Bir magazin programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, "Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. Bir magazin programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, "Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor. Mali'yi tanıyan herkes ondan neden etkilendiğimi bilir. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" ifadelerini kullandı.

GÜLSEREN CEYLAN İLE MEHMET ALİ ERBİL ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklif etti.