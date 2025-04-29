Gülseren Ceylan'ın açıklamaları gündem olmuştu: Mehmet Ali Erbil mahkemeye koştu!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:53

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:07

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, yaş farkları sebebiyle uzun süre magazin gündeminde konuşulan bir aşk yaşamıştı. Eleştirilere kulaklarını kapatarak ilişkilerini sürdüren çift, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı.

Ayrılık sonrası Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı. Eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil hakkında ağır ithamlarda bulunan Ceylan, ilişkileri boyunca birçok kez aldatıldığını iddia etti. Ceylan, "Ben aldatılmayı affettim. Affetmeyin" ifadeleriyle takipçilerine seslendi.

Şok edici iddialarını sürdüren Gülseren Ceylan, Erbil’in yakın çevresi hakkında da şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Ceylan, "Senin abin benim yanımda tuvalete giderken pantolonunu indiren adam. O kadar saygısızsınız, iğrençsiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ayrıca, evde çalışan hizmetçiyle ilgili de ciddi iddialar ortaya atan Ceylan, "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Bunu ağzından bizzat duydum ve çıldırdım" dedi.



Gülseren Ceylan'ın açıklamalarıyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN KARŞI HAMLE: MAHKEMEYE BAŞVURDU

Gülseren Ceylan’ın sosyal medyada gündem olan açıklamalarına Mehmet Ali Erbil sessiz kalmadı.

Sabah'ın haberine göre ünlü şovmen, kişilik haklarına ve itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Ceylan’a karşı hukuki süreç başlattı. Erbil, eski sevgilisine hakaret ve mala zarar verme suçlamalarıyla dava açtı. Aynı zamanda Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak hem kendisini hem de yakın çevresini koruma altına aldı.

Taraflar arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde de magazin gündemini meşgul etmesi bekleniyor. Gülseren Ceylan cephesinden ise henüz yeni bir açıklama gelmedi.