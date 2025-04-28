Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil hakkında yeni iddia: 'Yasa dışı bahis için yurt dışına gitti'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:07

Güncelleme: 28.04.2025 - 12:02

Adli kontrol şartıyla serbest kalan ünlü televizyoncu Mehmet Ali Erbil hakkında eski aşkı Gülseren Ceylan’dan çarpıcı bir dizi iddia geldi. Ceylan, Erbil’in yurt dışına yasa dışı bahis reklamı yapmak için gittiğini ve bunun karşılığında 10 bin dolar aldığını öne sürerken, Erbil'in bu konuda halkı kandırdığını söyledi.

"BÜTÜN HALKI KANDIRDI"

Ceylan, Erbil’in Malta’ya yasa dışı bahis reklamı yapmak için gittiğini ve bu faaliyetleri bilerek gerçekleştirdiğini iddia etti. Erbil'in "Bilmiyordum" diyerek halkı kandırdığını vurgulayan Ceylan, "Erbil, bu durumu gizledi ve doğruyu söylemedi. Yurt dışına 10 bin dolar karşılığında gitti ve reklamlarda yer aldı" şeklinde konuştu.

"ŞİDDET GÖRDÜM"

Ceylan, Erbil'in kendisine şiddet uyguladığını da iddia etti. İlişkilerinin zorlayıcı yönlerine dair detaylı açıklamalarda bulunan Ceylan, "Erbil bana fiziksel şiddet uyguladı. Bu durumu herkesin bilmesini istiyorum," dedi.

"ZENGİN ADAMLARA PAZARLAMAYA ÇALIŞTI"

Ceylan, Erbil'in asistanı hakkında da şok edici bir iddiada bulundu. Erbil'in asistanının, Ceylan’ı "zengin adamlara pazarlamaya" çalıştığını belirterek, "Beni tanıdıklarını iddia eden zengin adamlara pazarlamaya çalıştılar. Bu durum gerçekten benim için çok travmatik bir deneyimdi" dedi.

AÇIKLAMALARI OLAY YARATTI

Mehmet Ali Erbil, daha önce Malta'ya açılış için gittiğini açıklamış, "Bunun kariyerle ya da yaşla alakası yok. Koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı. Böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum" demişti.

Ancak Ceylan’ın bu açıklamaları, iddialarına dair soru işaretlerini artırdı.