Cartoon Network, Gumball'ın altı sezonunu yayınladıktan sonra 2019 yılında diziyi ara vermişti Serinin yaratıcısı Ben Bocquelet, bu yeni bölümlerin doğrudan kaldığı yerden devam edeceğini ve bu sürecin dizinin yedinci sezonu olarak kabul edilmesi gerektiğini duyurdu. Peki, Gumball 7 yıl sonra ekranlarda: Gumball yeni sezon ne zaman?

GUMBALL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Warner Bros. Discovery yöneticisi Sean Henry, yeni bölümlerin 2025 yılı sonlarında yayınlanacağını doğruladı. Ancak, kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Yeni sezon, dizinin alışılmış absürt mizahını ve renkli dünyasını koruyarak izleyicilere eğlenceli anlar sunmaya hazırlanıyor.