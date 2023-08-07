Uyumadan önce 1 bardak için 1 haftada 5 kilo verdiriyor! Siz uyurken yağlarınızı yakacak mucizevi karışım...

Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:37

Güncelleme: 07.08.2023 - 11:37

Dengeli bir beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve genel yaşam tarzı alışkanlıkları, sağlıklı kilo yönetimi için daha etkili yaklaşımlardır. Vücudunuzun enerji dengesini korumak, kalori alımınızı kontrol etmek ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmek kilo yönetimi ve sağlığınız açısından önemlidir.

Eğer kilo verme veya sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme amacınız varsa, zencefil ve limon karışımı ile fazla kilolarınızdan kurtulacaksınız.

LİMON VE ZENCEFİL İLE 1 HAFTADA 5 KİLO VERİN!

Zencefil antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu ve diyabet riskini azalttığını öne süren bazı araştırmalar bulunmaktadır. Hem pratik hem de lezzetli bu tarif uyurken bile kilo vermenizi sağlayacak.

Malzemeler:

Küçük bir parça yıkanmış ve ince şeritler halinde doğranmış zencefil

Bir bardak su

Yarım limonun taze sıkılmış suyu

Kimyon tozu

Nasıl yapılır:

Zencefil ve suyu blendera koyun ve pürüzsüz bir karışım oluşana kadar iyice karıştırın.

Bunu bir bardağa dökün ve limon suyunu ekleyin.

Ardından iyice karıştırın.

Bir tutam kavrulmuş kimyon tozu ekleyin ve tekrar iyice karıştırın.

Zencefilli limonlu suyunuz içmeye hazır.

ZENCEFİLİN SİNDİRİM SİSTEMİ VE MİDEYE FAYDALARI NELERDİR?

Medicalpark.com'da yer alan habere göre; Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır.

Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Diareyi (ishal) önler ve bağırsak bozukluklarını giderir.

Hamilelik, hareket (taşıt tutması, deniz tutması vb.) hastalığı ve kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusmaya iyi geldiğini gözlemlenmiştir.

Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp, yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önlemektedir.

1980’den beri zencefilin ülser ve reflüyü rahatlatıcı etkisi olduğu savunulmaktadır.

Vücut ısısını arttırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.

LİMONUN SİNDİRİME FAYDALARI NELERDİR?

Limon, sindirim sistemindeki toksinleri gevşeterek sağlıklı sindirimi teşvik eder ve mide ekşimesi, gaz ve şişkinlik gibi semptomların hafiflemesine yardımcı olur.