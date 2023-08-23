Bir bardakta hafızanız tazelenecek! Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay tarifi...

Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:56

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:56

Son dönemde yapılan araştırmalar, bazı bitki çaylarının zihinsel performansı artırıcı etkiler taşıdığına işaret ediyor. Tüm bunların dışında Dr. Ender Saraç'ın hafıza güçlendiren ve zihin açan tarifini de deneyebilirsimiz.

İŞTE ÇAYIN TARİFİ:

1-2 yaprak Gingko Biloba, 1 küçük dal adacayi 1 bardak kaynar suda 4 dk. demlenir, günde 1-2 çay fincanı olarak şekersiz içilir (gece geç saatlerde içmeyin ),içine limon dilimi koyabilirsiniz.

Hafızayı güçlendirmek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, besinler ve aktiviteler önemlidir. İşte hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabilecek bazı faktörler:

Sağlıklı Beslenme: Beyin sağlığı için omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, B vitaminleri, E vitamini gibi besin maddeleri önemlidir. Balık, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler gibi besinler bu maddeleri içerir.

Bol Su İçme: Hidrasyonun sağlanması beyin fonksiyonlarını olumlu etkileyebilir. Yeterli su içmek zihinsel berraklığı destekleyebilir.

Düzenli Fiziksel Aktivite: Düzenli egzersiz, kan dolaşımını artırarak beyin sağlığını olumlu etkileyebilir. Yürüyüş, koşu, yoga gibi aktiviteler önerilir.

Yeterli Uyku: Kaliteli ve yeterli uyku, beyin fonksiyonlarının düzgün çalışmasını destekler. Uykusuzluk hafıza problemlerine neden olabilir.

Zihinsel Egzersizler: Zihinsel aktiviteler, beynin esnekliğini ve hafıza kapasitesini artırabilir. Bulmacalar, hafıza oyunları, öğrenme etkinlikleri gibi zihinsel egzersizler yapmak faydalıdır.

Stres Yönetimi: Kronik stres beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Stres yönetimi teknikleri, zihinsel berraklığı artırabilir.

Sosyal İnteraksiyon: Sosyal etkileşimler ve insanlarla iletişimde olmak, zihinsel sağlığı destekleyebilir.

Meditasyon ve Rahatlama Teknikleri: Meditasyon ve derin nefes alma gibi teknikler, zihni sakinleştirerek odaklanmayı artırabilir.

Antioksidan Zengini Besinler: Yaban mersini, böğürtlen, kırmızı üzüm gibi antioksidan zengini besinler, beyin sağlığını destekleyebilir.

Yeşil Çay ve Bitki Çayları: Yeşil çay ve bazı bitki çayları, içerdikleri antioksidanlarla beyin fonksiyonlarını destekleyebilir.

Düzenli Okuma: Düzenli okuma, zihinsel aktiviteyi artırarak kelime dağarcığını genişletebilir.